Ківалов: закон про амністію - обов'язковий мінімум на сьогодні

Про це заявив народний депутат від ПР Сергій Ківалов, повідомляє його прес-служба.

За його словами, прийнятий закон - це реальний механізм звільнити всіх затриманих від кримінального переслідування, "хоч вони і вчинили протиправні дії".

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"Не варто, напевно, зараз аналізувати, який законопроект кращий - Мірошниченка чи Ємця. Тим більше, що у різних політичних сил різне бачення ситуації і виходу з неї", - заявив Ківалов і додав, що в закон було внесено деякі зміни, на яких наполягала опозиція.

Народний депутат жалкує про загибель людей на Майдані: "Це дикість - загибель людей у мирний час в центрі європейської столиці. От як раз, щоб таке не повторилося і потрібні реальні кроки політиків, потрібен компроміс".

Ківалов підкреслив, що успішному голосування в середу сприяв президент Віктор Янукович.

"Його аргументацію на користь законопроекту фракція почула. В результаті - всі обвинувачені у «майданних заворушеннях» будуть амністовані. Це поступка з боку влади. Поступкою з боку мітингувальників буде звільнення ними адміністративних приміщень - обласних адміністрацій і будівель міністерств", - підкреслив він.

Крім того Ківалов наголосив, що "мирних мітингувальників ніхто не буде «виселяти» ні Майдану, ні з Українського дому, ні з Будинку профспілок".

"Я вважаю це голосування компромісним рішенням. Це той мінімум, з якого ми, народні депутати, почали процес виведення країни з глибокої політичної стагнації", - резюмував політик.