Вишеградська четвірка обговорила ситуацію в Україні на позачерговому саміті

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на нового прем’єр-міністра Чехії Богуслава Соботку.

Але, за його словами, останні позитивні сигнали, що надходять із України, ще не є вирішенням нинішнього складного становища.

Як повідомив чеський прем’єр, голови урядів країн «Вишеградської четвірки» домовилися далі перебувати в інтенсивному контакті щодо подій в Україні.

Читайте такожМеркель і Путін обговорили ситуацію в Україні Також, сказав він, найближчим часом мають зустрітися міністри внутрішніх справ цих країн, «щоб підготуватися до можливих сценарій розвитку подій в Україні».

Як сказав Соботка, якого цитують чеські засоби інформації, чотири країни-члени «Вишеградської четвірки» мають унікальний історичний досвід, який можуть використати, щоб зробити свій внесок у формулювання «розумного ставлення Європейського союзу до подальшого розвитку подій в Україні».