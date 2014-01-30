Треба докласти усіх зусиль для діалогу та збереження миру в Україні - президент ЄП
12:50, 30 січня 2014Політика
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Президент Європейського парламенту Мартін Шульц заявляє, що діалог між владою та опозицією в Україні має тривати для збереження миру в державі, і для цього треба докласти максимум зусиль.
Шульц: Треба, щоб тривав діалог між урядом та опозицією / Фото : REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Шульц заявив під час спільного брифінгу з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском в приміщенні Європарламенту.
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