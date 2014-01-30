Треба докласти усіх зусиль для діалогу та збереження миру в Україні - президент ЄП

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Шульц заявив під час спільного брифінгу з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском в приміщенні Європарламенту.

Читайте такожПрезидент Європарламенту пропонує посередництво ЄС у врегулюванні політичної кризи в Україні "Треба, щоб тривав діалог між урядом та опозицією. Сила не може застосовуватись. Треба зробити все, що в наших силах, і застосувати усі інструменти для збереження миру в Україні", - сказав Шульц.