Євромайдан доповнив порядок денний Мюнхенській конференції з безпеки

В цьому році порядок денний форуму зазнав змін в останній момент: до заздалегідь запланованих дискусій щодо Сирії, Ірану та кібербезпеки додалася криза в Україні, пише РИА Новости.

На конференцію, яка триватиме до неділі, з'їдуться 20 глав держав і урядів, а також близько 60 міністрів закордонних справ і оборони, повідомив її директор Вольфганг Ішингер. У форумі візьмуть участь генсек ООН Пан Гі Мун, генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, глава МЗС РФ Сергій Лавров, держсекретар США Джон Керрі, голова Пентагону Чак Гейґел. Про намір приїхати на форум заявив глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Зариф.

Уряд ФРН в Мюнхені будуть представляти міністр оборони Урсула фон дер Ляйєн, глава МЗС Франк-Вальтер Штайнмайер, а також міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр. Вступну промову на церемонії відкриття ювілейної конференції виголосить президент ФРН Йоахім Гаук. За словами Ішингера, на форум приїдуть "10% депутатів бундестагу" - це близько 60 осіб. В Мюнхен з'їдуться близько 700 журналістів зі всього світу.

Серед учасників конференції, як очікується, глава МЗС України Леонід Кожара, а також один з лідерів української опозиції Віталій Кличко. Криза на Україні стала однією з головних тем зустрічі ледь не в останній момент. Спочатку передбачалося, що її основними питаннями стануть Сирія, розвиток трансатлантичних відносин, у тому числі в контексті останніх викриттів екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена, а також іранський атом і енергобезпека. Проте до українських сесій форуму тепер прикута не менша увага, ніж до протистояння Башара Асада та збройної опозиції.

Мюнхенська конференція була заснована в 1962 році як "засідання представників оборонних відомств країн-членів НАТО. В даний час це міжнародний дискусійний форум, що збирає політиків, дипломатів, військових, бізнесменів, наукових і громадських діячів з десятків країн (учасниць НАТО та Євросоюзу, а також держав, що відіграють важливу роль на світовій арені - Росії, Китаю, Японії, Індії та інших).

Порядок денний конференції включає такі актуальні питання світової політики, як протидія міжнародному тероризму, реформування ООН і НАТО, врегулювання ситуації в гарячих точках, зміцнення регіональної та глобальної безпеки. Центральними темами попередньої, 49-й мюнхенській конференції стали ситуація в Сирії, близькосхідне врегулювання, іранський атом, а також криза в Малі. У форумі брали участь понад 400 представників світової політичної та економічної еліти.