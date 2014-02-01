Льовочкін погрожував президенту звільненням ще влітку - нардеп

Про це в ефірі "Громадському ТБ" заявила депутат Інна Богословська, пише Українська правда.

За її словами, Льовочкін влітку "прийшов і сказав, що він піде у відставку".

"Це було у зв'язку з тим, що Сергій (Льовочкін) намагався довести, що неправильно йдуть всі процеси, і що це неможливо. У результаті вийшла конфронтація з багатьма іншими людьми, які впливали на Януковича. І Льовочкін влітку пішов до Януковича і прямо сказав: "Якщо вас не влаштовує моя робота, то давайте я піду у відставку", - сказала депутат.

"На що він (Льовочкін) отримав грубе слово від Януковича з продовженням "Іди і працюй", - додала Богословська.

"Насправді з цього моменту почався постійний процес обмеження Льовочкіна спочатку від інформації, потім від прийняття рішень і у результаті це закінчилося тим, що Сергій займався дуже великою кількістю роботи "в стіл". Тому що ніхто вже не читав і не слухав цю аналітику і слайди, які готували для президента у звичайній для нього манері", - сказала депутат.

Як відомо, після розгону мирного мітингу на Майдані Незалежності 30 листопада Льовочкін написав заяву про відставку, однак Янукович її не задовольнив.

Пізніше президент ввів нову посаду в адміністрації - заступника голови АП - та призначив на неї Юрія Чмиря, який керує гуманітарним напрямком і відповідає за комунікацію адміністрації з іншими органами влади та ЗМІ.

17 січня Янукович звільнив Льовочкіна з посади голови АП та призначив своїм радником.