У Рівному суд зупинив рішення про створення Народної ради

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури міста.

За повідомленням прес-служби, встановлено, що вказане рішення прийнято з порушенням вимог низки статей Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

У порядку забезпечення позовних вимог судом задоволено «клопотання прокурора та зупинено дію незаконного рішення міської ради».

Як повідомляв УНІАН, вчора, 31 січня, на сесії Рівненської міської ради визнано «Народну раду» України органом, уповноваженим представляти інтереси народу України, повноваження на створення якого надані рішенням Всенародних зборів громадян, які відбулися 19 січня 2014 року на Майдані Незалежності у місті Києві.

Постановою Рівнерада також утворила в своєму складі міжфракційне об’єднання «Народна рада». Рішення підтримали 35 депутатів із 41 присутнього в сесійній залі.