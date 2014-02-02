На Львівщині Автомайдан пікетуватиме комплекс відпочинку, що належить Салу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «АвтоМайдан Львів».

Читайте такожУ Львові захопили облдержадміністраціюЯк розповів співкоординатор «АвтоМайдану Львів» Андрій Макар, маршрут автопробігу проходитиме через місто Стрий, у якому до львів’ян приєднаються місцеві автомобілісти.

Читайте такожУ Львівській ОДА стверджують, що губернатор Сало подав у відставку під тиском «Основним завданням автопробігу є ще раз нагадати членам Партії регіонів та їх прибічникам про безстроковий економічний бойкот їхнього бізнесу. Цього разу автомайданівці пікетуватимуть відпочинковий комплекс «Золота форель», власником якого є очільник Львівської ОДА Олег Сало. До львівських та стрийських автомайданівців приєднаються їхні колеги з міст Борислава, Дрогобича, Трускавця та Східниці. Мусимо усвідомити, що блокування бізнесу регіоналів приносить їм чималі збитки і автоматично не дозволяє фінансувати антимайдани, «тітушок» та їм подібних», - наголошується у повідомленні.