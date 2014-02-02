Янукович завтра вийде на роботу після лікарняного
15:03, 02 лютого 2014Політика
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Завтра, 3 лютого, Президент України Віктор Янукович вийде на роботу після перебування на лікарняному через гостре респіраторне захворювання.
Янукович завтра вийде на роботу
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, рро це повідомив заступник керівника Державного управління справами з медичних питань Олександр Орда.
Читайте такожПісля візиту в Раду Янукович пішов на лікарняний«Після проходження необхідного курсу лікування Президент України почуває себе добре, стан його здоров`я оцінюється як задовільний. В понеділок Віктор Янукович планує вийти на роботу», - сказав Орда.
Як повідомляв УНІАН, Президент перебував на лікарняному з 30 січня.
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