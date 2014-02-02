Янукович завтра вийде на роботу після лікарняного

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, рро це повідомив заступник керівника Державного управління справами з медичних питань Олександр Орда.

Читайте такожПісля візиту в Раду Янукович пішов на лікарняний«Після проходження необхідного курсу лікування Президент України почуває себе добре, стан його здоров`я оцінюється як задовільний. В понеділок Віктор Янукович планує вийти на роботу», - сказав Орда.

Як повідомляв УНІАН, Президент перебував на лікарняному з 30 січня.