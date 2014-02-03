У Луцьку пікетували обласну міліцію, вимагаючи не тиснути на активістів

Як передає кореспондент УНІАН, на пікеті були присутні народні депутати, депутати місцевих рад, громадські активісти, учасники луцького Автомайдану.

Читайте такожУ Луцьку суд закрив кримінальні провадження проти шести євромайданівців Частина з пікетувальників були з заклеєними скотчем ротами. Учасники пояснювали, що такими зовнішнім виглядом намагаються донести до громадськості, що їх хочуть залякати та утиснути свободу слова, однак, за їх словами, це не вдасться. Після акції мітингуючі клеїли стрічки скотча на двері приміщення міліції.

За інформацією присутніх, пікет спровокувало те, що більш ніж 80 учасникам луцького Євромайдану надійшли повістки до слідчих міліції для допиту в якості свідків.

Читайте такожВолинська міліція: ми з народом, ми - українціЯк пояснила учасниця пікету Марія Доманська, депутат Волинської обласної ради від Партії регіонів Надія Григола написала заяву до міліції про телефонні погрози на її адресу. На підставі цієї заяви і почали викликати свідків, каже активістка.

«Ми хочемо у такий спосіб сказати правоохоронним органам, аби на нас не тиснули, співпрацювали з нами», - додала Доманська.

«Яким чином відбиралися ці люди – невідомо. У нас є всі підстави вважати, що викликають на допит тих людей, які проявили активну громадську позицію, є активістами Євромайдану, або є націоналістами», - зазначила учасниця пікету Майя Москвич.