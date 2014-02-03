Перед приміщенням Вінницької ОДА й облради повністю розібрали барикади

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 3 лютого перед приміщенням ОДА й облради немає жодного сліду будь-яких барикад, прапорів та написів, які були після захоплення приміщення 25 січня.

Читайте такожУ Вінниці другому учаснику масових заворушень вручено повідомлення про підозруЖодних барикад зі старих меблів біля входів в адмінприміщення немає і у середині ОДА, також немає у приміщенні й молоді з народної самооборони, яка захищала барикади.

Сьогодні у приміщенні ОДА триває косметичний ремонт – білять, фарбують та відмивають саме приміщення. Усі пошкоджені вікна вже відновлено. На поверхах чергують працівники міліції.

Читайте такожВінницький губернатор зміг домовитися з Народною радоюЯк повідомляв УНІАН, 25 січня після захоплення приміщення ОДА й облрали протестувальниками було оголошено про створення у Вінницькій області Народної ради та оголошено склад її виконавчого комітету. Згідно з домовленостями між обласною владою й опозицією, для Народної ради у приміщенні ОДА виділено три кабінети.

Також 31 січня у Вінниці біля приміщення обласної державної адміністрації відбулась спроба розібрати барикаду протестувальників. Помітивши це, з приміщення почали вибігати хлопці, які входять до народної самооборони. Вони з палицями були готові силою захищати свої барикади й зазначали, що домовленостей відносно розбирання барикад не було.

Проте джерела в опозиції зазначили, що домовленість між владою й опозицією щодо розбирання барикад все ж була.