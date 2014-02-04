Самооборона Майдану затримала трьох силовиків у цивільному
04:00, 04 лютого 2014Політика
5 0
Самооборона Майдану затримала двох бійців севастопольського підрозділу "Беркута" і одного солдата внутрішніх військ з Сум в цивільному одязі.
facebook.com/volodymyr.ariev
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від "Батьківщини" Володимир Ар'єв.
"Заблукали" сьогодні на Майдані два севастопольських "беркута" та сумський ВВшник в цивільному. Самооборона їх затримала, попросила написати пояснювальні записки", - написав він.
"Потім приїхав командир взводу і забрав гуляк під розписку, що отримав їх цілими і без претензій", - додав Ар'єв.
Він підкреслив, що Самооборона мирно передала силовиків начальству.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter