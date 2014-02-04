Самооборона Майдану затримала трьох силовиків у цивільному

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від "Батьківщини" Володимир Ар'єв.

"Заблукали" сьогодні на Майдані два севастопольських "беркута" та сумський ВВшник в цивільному. Самооборона їх затримала, попросила написати пояснювальні записки", - написав він.

"Потім приїхав командир взводу і забрав гуляк під розписку, що отримав їх цілими і без претензій", - додав Ар'єв.

Він підкреслив, що Самооборона мирно передала силовиків начальству.