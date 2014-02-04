Активісти Євромайдану будуть пікетувати сесію Київради

09:00, 04 лютого 2014
Політика
1 0

Мітингувальники прямують до Печерської райдержадміністрації, де сьогодні має відбутися сесія Київради, щоб завадити її проведенню.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, в перших рядах колони йдуть молоді люди в касках з дерев'яними палицями та в захисній екіпіровці.

Читайте такожСьогодні відбудеться відкриття четвертої сесії ВР

За ними слідують звичайні мітнигувальни з Майдану. Загалом у колоні понад 1 тис. осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter