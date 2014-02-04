Активісти Євромайдану будуть пікетувати сесію Київради

Як передає кореспондент УНІАН, в перших рядах колони йдуть молоді люди в касках з дерев'яними палицями та в захисній екіпіровці.

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За ними слідують звичайні мітнигувальни з Майдану. Загалом у колоні понад 1 тис. осіб.