Єфремов каже, що ще зарано говорити про можливе прем'єрство Клюєва

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, чи відповідає дійсності інформація про те, що Президент подав кандидатуру глави АП Андрія Клюєва на пост прем'єр-міністра України.

Читайте такожДепутат просить ГПУ і СБУ перевірити інформацію про іноземні паспорти Арбузова та Клюєва«Я розмовляв з Андрієм Петровичем (Клюєвим — УНІАН) буквально півтори години тому, він не говорив мені, що це питання якимсь чином обговорювалося, і що є відповідне подання Президента. Я думаю, що деякі люди з випередженням щось говорять, а доти, доки документа відповідного не буде, говорити про щось передчасно», - сказав Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, Микола Азаров подав 28 січня заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Президент прохання про відставку задовольнив, а також відправив у відставку весь Кабінет міністрів. Водночас, Янукович доручив екс-міністрам виконувати свої обов'язки до призначення нового складу Кабміну. Обов'язки глави уряду покладено на першого віце-прем'єра Сергія Арбузова.