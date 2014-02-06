Лише Тимошенко зможе дати гарантії Януковичу - Луценко

Лідер «Третьої української республіки», екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко вважає, що в нинішній ситуації гарантії для Президента Віктора Януковича може дати лише екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.

Таку думку він висловив у прямому ефірі «Громадського телебачення», повідомили УНІАН у прес-службі «Третьої української республіки».

«Перехід до парламентсько-президентського правління через відновлення дії Конституції 2004 року, формування технічного або ж опозиційного уряду, залишає Януковичу достатньо зрозуміле місце в системі влади з достатньо значними повноваженнями. Він може за таких умов добути свій термін. Хоча бажання отримати чиїсь персональні гарантії у нього колись таки з’явиться», - зазначив політик.

«Жоден інший політик в Україні не зможе дати йому таких гарантій. Я не кажу, що Юлія Тимошенко їх дасть, але ставити питання він може лише перед нею. Більше ніхто не зможе з ним говорити відверто. Більше ні в чиї гарантії він не повірить. Очевидно, що Янукович всерйоз сприйматиме усіх реальних кандидатів на посаду Президента, але так вже сталося, що системно, враховуючи давню історію стосунків, він зможе говорити тільки з Тимошенко. Коли в Януковича залишаться лічені дні до закінчення терміну повноважень, коли він думатиме про законні або іншого роду домовленості, єдина людина, з якою він може обговорити свої побажання, - це Юлія Володимирівна», - зазначив Луценко.

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За його словами, справа не в тому, що вони можуть про щось домовитися, а в тому, що саме із Тимошенко Янукович захоче говорити.

Разом з тим, відповідаючи на запитання про те, чи сприйме такі домовленості Майдан і вулиця Грушевського, Луценко припустив, що це цілком може статися.

«Тимошенко не лише зможе домовитися, знайти розумний компроміс, а й пояснити його потребу людям. Очевидно, сьогодні багато хто може щось пообіцяти Януковичу, але нікому з них не вдасться переконати Майдан. Вага Юлії Володимирівни саме в цьому питанні є надзвичайною», - вважає політик.

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На переконання Луценка, усі частини Майдану розуміють цінність часу і не горять жагою негайної помсти.

«Коли я на Грушевського напівжартома кажу: нехай грузить усе, що влізе у вертоліт, і відлітає, - це сприймається. У нас зараз немає часу на помсту. Ми все зробимо, заробимо й повернемо, але продовжувати безкінечне коло помсти є шкідливим. Якщо не залишати його всевладним олігархом в Україні, навіть відпустити, то, як на мене, це було б прийнятно. Якщо розуміють мене, то Тимошенко зрозуміють тим більше», - запевнив Луценко.