У московських аеропортах через Олімпіаду посилено санітарно-карантинний контроль

Як повідомили УНІАН у Федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд), посилений режим контролю діятиме до 21 березня.

«Під час здійснення державної функції санітарно-карантинного контролю в пунктах пропуску через державний кордон Російської Федерації перевіряється декларація повітряного судна, санітарний стан повітряного судна. Проводиться опитування екіпажа, з'ясовується, чи подавали пасажири скарги на стан здоров'я під час рейса», - зазначається у повідомленні.

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Наголошується, що в період підготовки до роботи з представниками зацікавлених служб аеропортів було відпрацьовано механізм огляду пасажирів і членів екіпажів повітряних суден, із застосуванням технічних засобів дистанційної термометрії тіла.

За інформацією відомства, усі повітряні судна, що прибувають до міжнародних аеропортів «Шереметьєво» і «Внуково», на борту яких є пасажири, які прямують на Олімпіаду в м. Сочі, оглядаються співробітниками санітарно-карантинних пунктів Територіальних відділів Управління Росспоживнагляду по м. Москві на транспорті.

На даний момент хворих з підозрою на інфекційні захворювання не виявлено.