КПУ: У Києві створено Антифашистський народний фронт для захисту від націонал-екстремістів

Як повідомили УНІАН у прес-службі київського міського комітету КПУ, Антифашистський народний фронт міста-героя Києва ставить за мету протистояння «будь-яким спробам фашизації країни, захист співгромадян від посягань націонал-екстремістів, забезпечення в місті громадського порядку, юридична і правова протидія будь-яким спробам екстремістів та інших злочинних елементів порушити порядок в наших районах».

Як сказано у зверненні фронту, створеного 6 лютого, «більш як два місяці в країні відбувається антиконституційний фашистський заколот».

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«Майдан, що почався як мирні збори, дуже швидко перетворився на силове протистояння. Екстремістські сили узяли гору на Майдані. Це вони вчинили акти вандалізму, вони здійснюють побиття і шантаж незгодних, це вони організували криваві протистояння з правоохоронними органами на вулиці Грушевського, остаточно перетворюючи центр Києва на руїни. Це вони організували масове захоплення будівель у центрі Києва і продовжили цей шабаш по всій Україні. Це вони розгулюють по всьому місту озброєними групами і залякують людей розправою», - йдеться у зверненні.

До Антифашистського народного фронту Києва увійшли представники різних громадських організацій, що «об'єдналися в ім'я головного - боротьби з наближенням загрози фашистського заколоту в нашій країні».

Також повідомляється про створення в районах Києва народних дружин АНФ.

Головою координаційної ради Антифашистського народного фронту обрано Амара Аль-Анні.