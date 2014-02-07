Правоохоронці не пускають ЗМІ на мітинг прихильників влади без дозволу прес-служби ВР

Як пояснили кореспонденту УНІАН міліціонери, сьогодні немає планарного засідання парламенту, тому представників ЗМІ не допускають у будівлю Верховної Ради.

За словами правоохоронців, для проходу журналістів необхідно взяти спеціальний дозвіл у прес-службі Верховної Ради.

У Маріїнському парку на площі Конституції перебувають декілька тисяч мітингувальників.