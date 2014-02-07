Правоохоронці не пускають ЗМІ на мітинг прихильників влади без дозволу прес-служби ВР
12:19, 07 лютого 2014Політика
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Правоохоронці не пускають журналістів на мітинг прихильників влади, який відбувається на площі Конституції біля Верховної Ради.
Мітинг прихильників влади біля парламенту
Як пояснили кореспонденту УНІАН міліціонери, сьогодні немає планарного засідання парламенту, тому представників ЗМІ не допускають у будівлю Верховної Ради.
За словами правоохоронців, для проходу журналістів необхідно взяти спеціальний дозвіл у прес-службі Верховної Ради.
У Маріїнському парку на площі Конституції перебувають декілька тисяч мітингувальників.
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