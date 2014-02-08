Близько 500 "тітушок" хочуть розібрати барикади Майдану біля КМДА - «Батьківщина»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Батьківщини".

Як зазначається в повідомленні, «переважна більшість цих осіб має характерний вигляд осіб, яких неодноразово влада наймала для провокацій проти Майдану і активістів».

У "Батьківщини" наголосили, що ситуація контролюється загонами самооборони Майдану, які перегородили провокаторам доступ до барикад. Також на місці події перебувають народні депутати від опозиції Сергій Пашинський, Володимир Ар’єв, Андрій Іллєнко.

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У політсилі також зазначили, що сьогоднішній похід "тітушок" до барикад – "знайомий почерк влади, яким пишуться її останні дні".

"Сьогоднішня акція, як і багато попередніх, має тільки одну мету – дати можливість підневільним телеканалам відзняти картинку, щоб показати, начебто це не влада протистоїть народу, а що це є конфлікт між людьми. Ми переконані, за цієї провокацією стоїть Міністерство внутрішніх справ і особисто його очільник. Ми звертаємося також до "тітушок", які видають себе за киян, - не соромте гідність мешканців столиці України", - йдеться у повідомленні “Батьківщини”.