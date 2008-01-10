Валентина Семенюк виходить заміж за іноземця?

Валентина Семенюк виходить заміж і вінчатиметься в столичній церкві. Як стало відомо газеті “Новая”,голова Фонду державного майна Валентина Семенюк виходить заміж. Церемонія одруження відбудеться 19 січня у Києві, наступного дня заплановано вінчання в столичній церкві. Де саме пройдуть торжества, глава прес-служби Фонду Ніна Яворська розповісти відмовилася. Але сам факт весілля підтвердила.

Ім`я обранця Валентини Петрівни теж не розголошується. З близьких до неї джерел виданню стало відомо, що наречений — не українець. З ближнього чи далекого зарубіжжя, невідомо.

Валентина Семенюк — вдова, у неї дві дорослі доньки — Людмила і Ганна. Старша дочка — вже мама двох дітей.