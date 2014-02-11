Парубій визначив основні засади організації "Самооборона Майдану"

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Самооборона Майдану» є всеукраїнським понадпартійним громадським рухом, який ставить перед собою такі завдання:1. Зберегти суверенітет та єдність України. 2. Відстояти європейський вибір України. 3. Захистити права і свободи громадян. 4. Чинити "спротив діючому злочинному режимові до повного його усунення".

«Самооборони Майдану» є добровільним громадським формуванням, що діє на основі самоорганізації, громадянської солідарності та координації діяльності структур різного рівня. «Самооборони Майдану» координує свої дії виключно з Штабом національного спротиву на центральному рівні", -йдеться у наказі.

Серед головних функцій «Самооборони Майдану» названі: протидія "встановити в Україні повноцінну диктатуру", захист громадянських прав українців, а саме права на чесні вибори та мирний протест, протидія "імперським впливам Кремля", боротьба з проявами корупції та свавілля чиновників, очищення влади від кримінальних та антиукраїнських елементів.

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А також, "підтримання громадського порядку та територіях, вільних від режиму, а також розширення таких територій", підтримка та захист нових ефективних практик громадського урядування на територіях, вільних від режиму.

Дотримання основних положень «Самооборони Майдану» є обов’язковим для всіх учасників. Умисне їх порушення карається виключенням з «Самооборони Майдану».

В документі також описана структура ”Самооборони Майдану".

"Базовою структурною одиницею «Самооборони Майдану» є сотня, що налічує від 70 до150 осіб. Сотні можуть створюватись за територіальним та за екстериторіальним (профільним) принципом. Головна структурна одиниця сотні — десяток (рій) 8-12 осіб, які в свою чергу можуть об'єднуватись у чоту (3-4 рої)", - йдеться у наказі коменданта.