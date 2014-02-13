Норми Конституції-2004 були розкритиковані у Європі - Лукаш

Про це заявляє міністр юстиції України Олена Лукаш, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами Лукаш, європейські інституції зазначали, що положення закону «були суперечливими, не відповідали меті «конституційної реформи», європейським стандартам у цій сфері, а також українським зобов’язанням, прийнятим при вступі в Раду Європи, визначались потенційними джерелами конфліктів між Президентом та урядом».

Посилаючись на висновки експертів Венеціанської комісії, Лукаш зазначає, що йшлося, зокрема про несумісність прив’язки депутатського мандата до членства у парламентській фракції (члени парламенту повинні представляти народ, а не свої партії); розширення повноважень прокуратури, що суперечить європейським стандартам у цій сфері, а також українським зобов’язанням, прийнятим при вступі в Раду Європи; можливе накладення повноважень Президента та уряду, що, у свою чергу, є загрозою політичних конфліктів між ними; збереження за Президентом повноваження ініціювати процедуру висловлення недовіри Кабінету міністрів, що суперечило меті «конституційної реформи»; загрозу потенційної політичної кризи у разі нездатності парламенту сформувати стабільну більшість для формування уряду тощо.

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Як наголошує Лукаш, “Венеціанська комісія дійшла висновку, що конституційні зміни 2004 року не дозволяють досягти мети конституційної реформи – встановлення збалансованої та функціональної системи правління”.

За словами міністра юстиції, зміни до Конституції 2004 року неодноразово критикувалися Парламентською Асамблеєю Ради Європи, зокрема в низці резолюцій 2004-2010 років, присвячених, зокрема функціонуванню демократичних інституцій в Україні та стану демократії в Європі.

Як заявляє Лукаш, “ПАРЄ неодноразово зазначала, що відносно прийнятих у 2004 році поправок до Конституції України гостро стоїть питання їхньої сумісності з європейськими стандартами”.

За її словами, ПАРЄ критикувала пропорційну систему виборів до парламенту із закритими партійними списками, а також йшлося про необхідність нейтральності посади голови СБУ.

Як нагадує Лукаш, ПАРЄ критикувала зміни щодо функціонування судової влади і неможливості належного реформування судової системи відповідно до європейських стандартів та цінностей без чіткого розділення повноважень та належної системи стримувань і противаг.

“Також ПАРЄ регулярно зверталась до питання імперативного мандата народного депутата, запровадженого конституційними змінами 2004 року, та закликала до їхнього перегляду як такого, що не відповідає принципам демократії і верховенства права та є неприйнятним у демократичній державі; акцентувала увагу на невідповідності прийнятих у 2004 році положень щодо прокуратури, взятих Україною при вступі до Ради Європи зобов’язанням, та підкреслювала, що Конституцією 2004 року в реформі прокуратури було зроблено крок назад”, - заявляє Лукаш.