Лукаш заявила, що закон про амністію не стосується силовиків, які перевищили повноваження

Про це заявила міністр юстиції Олена Лукаш під час зустрічі з іноземними послами.

Зокрема, відповідаючи на запитання посла Швеції, міністр сказала: «Якщо я правильно вас зрозуміла, ви питаєте, чи будуть амністовані посадові злочини у вигляді перевищення владних повноважень. Ні, не амністують».

Нагадаємо, 29 січня Верховна Рада ухвалила закон про амністію в редакції нардепа від Партії регіонів Юрія Мірошниченка. Закон набув чинності 2 лютого.

Читайте такожРибак нагадує, що, за законом про амністію, можна і далі протестувати на Майдані Закон «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, які мали місце під час проведення мирних зібрань» (№4021-3) передбачає звільнення від кримінальної відповідальності осіб, підозрюваних і звинувачених у порушенні низки статей Кримінального кодексу. Амністія торкнеться тих, хто скоїв протиправні діяння під час масових протестних акцій, що почалися 21 листопада.

Також у документі зазначено, що умовою виконання норми про амністію є звільнення приміщень обласних, міських та районних адміністрацій, а також розблокування вул. Грушевського та інших вулиць і бульварів, крім тих, на яких відбуваються мирні акції протесту. Ця умова має бути виконана протягом 15 днів після набуття чинності документом.

У той же час, опозиція наполягає на тому, що необхідно прийняти інший закон про амністію, який би не передбачав будь-яких поступок з боку протестувальників.