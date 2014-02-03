Лукаш заявила, що закон про амністію не стосується силовиків, які перевищили повноваження
Силовиків, які перевищили посадові повноваження щодо протестувальників, амністія не стосуватиметься
Про це заявила міністр юстиції Олена Лукаш під час зустрічі з іноземними послами.
Зокрема, відповідаючи на запитання посла Швеції, міністр сказала: «Якщо я правильно вас зрозуміла, ви питаєте, чи будуть амністовані посадові злочини у вигляді перевищення владних повноважень. Ні, не амністують».
Нагадаємо, 29 січня Верховна Рада ухвалила закон про амністію в редакції нардепа від Партії регіонів Юрія Мірошниченка. Закон набув чинності 2 лютого.
Читайте такожРибак нагадує, що, за законом про амністію, можна і далі протестувати на Майдані Закон «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, які мали місце під час проведення мирних зібрань» (№4021-3) передбачає звільнення від кримінальної відповідальності осіб, підозрюваних і звинувачених у порушенні низки статей Кримінального кодексу. Амністія торкнеться тих, хто скоїв протиправні діяння під час масових протестних акцій, що почалися 21 листопада.
Також у документі зазначено, що умовою виконання норми про амністію є звільнення приміщень обласних, міських та районних адміністрацій, а також розблокування вул. Грушевського та інших вулиць і бульварів, крім тих, на яких відбуваються мирні акції протесту. Ця умова має бути виконана протягом 15 днів після набуття чинності документом.
У той же час, опозиція наполягає на тому, що необхідно прийняти інший закон про амністію, який би не передбачав будь-яких поступок з боку протестувальників.