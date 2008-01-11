Луценко створив групу у захисті прав Гангана

Група фахівців Міністерства внутрішніх справ сьогодні перевірить стан дотримання законодавства України та міжнародних стандартів щодо гарантування прав затриманого міліцією громадянина Російської Федерації Михайла ГАНГАНА, який нині перебуває під вартою за рішенням Замостянського райсуду міста Вінниці.

Як повідомили УНІАН у департаменті зв’язків із громадськістю МВС України, за розпорядженням міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА група фахівців МВС уже відбула до Вінницької області для проведення службової перевірки. До складу робочої групи включені, зокрема, радник голови МВС Катерина ЛЕВЧЕНКО, представники Управління міжнародних зв’язків і Департаменту роботи з персоналом МВС.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2007 р. працівники УБОЗ Управління МВС у Вінницькій області затримали громадянина Російської Федерації, члена забороненої в Росії Націонал-більшовицької партії (НБП) М.ГАНГАНА, який був оголошений РФ в міжнародний розшук через канали Інтерполу. 2 січня 2008 р. Замостянський райсуд Вінниці дав згоду на тимчасовий арешт М.ГАНГАНА строком на 40 діб.

У Міністерстві внутрішніх справ пообіцяли дотримуватися міжнародних стандартів у справі російського опозиціонера, який просив надати йому політичний притулок в Україні.