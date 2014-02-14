У Свободі заявляють, що рішення про розблокування адмінбудівель ухвалять на віче

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря ВО "Свобода" Тараса Косівського.

"Рішення буде озвучено на недільному віче", - підкреслив Косівський.

За його словами, активісти "Свободи" в регіонах нічого не будуть робити без рішення Майдану.

Нагадаємо, термін, відведений законом про "амністію" для звільнення адмінбудівель і транспортних шляхів, закінчується 17 лютого.

Читайте такожКличко не встиг відвідати активістів у черкаському СІЗО - суд усіх відпустивУчасники Євромайдану блокують шість будівель органів державної влади та місцевого самоврядування: Івано-Франківську, Львівську та Тернопільську обласні державні адміністрації, а також Київську міську держадміністрацію, Сокальську районну держадміністрацію Львівської області та сесійний зал Полтавської облради.

В опозиції, натомість, ставили умовою розблокування будівель звільнення заарештованих активістів від кримінальної відповідальності. Сьогодні у Штабі нацспротиву повідомили, що суд звільнив з-під варти останнього затриманого. Однак кримінальні провадження щодо них залишаються відкритими.