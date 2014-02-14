"Правий сектор" заявив про готовність звільнити вулицю Грушевського

Відповідну заяву організації розміщено на її сторінці в соцмережі "Вконтакте".

"Сьогодні, на нашу вимогу, за рішенням судів було звільнено останнього заручника. У зв'язку з цим Правий сектор заявляє про готовність сприяти відновленню транспортного сполучення по вул. Грушевського. Також вимагаємо негайного закриття усіх кримінальних справ проти наших побратимів", - підкреслюється в заяві.

Водночас її автори наголошують, що "у випадку невиконання цієї вимоги у найкоротший термін залишаємо за собою право діяти на власний розсуд".

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Як повідомляв УНІАН, 29 січня народні депутати з фракцій Партії регіонів та КПУ підтримали законопроект «регіонала» Юрія Мірошниченка «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» про амністію затриманих учасників Євромайдану.

Документ передбачає амністію для затриманих активістів, якщо протестувальники впродовж 15-ти днів звільнять адмінбудівлі та вул. Грушевського. Опозиція за цей документ не голосувала і вважає, що амністія має бути безумовною, в іншому випадку влада використовує затриманих активістів як заручників.

2 лютого закон про амністію учасників акцій протесту після звільнення зайнятих адміністративних будівель набув чинності.

17 лютого спливає термін виконання умов, за яких буде звільнено від кримінальної відповідальності учасників акції.

13 лютого прокурор Києва Микола Бескишкий заявив, що для звільнення протестувальників від кримінальної відповідальності інші учасники акції мають обов’язково звільнити приміщення КМДА, вулицю Грушевського та всі центральні вулиці у столиці, де встановлено барикади.