Янукович назвав причину початку протестів в Україні

Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час інтерв’ю журналісту Віталію Коротичу.

«Суспільство не було проінформоване своєчасно. Не вистачало цієї роботи. Останнім часом ця мрія, цей романтизм, більшою мірою емоції і мрії людей призвели до цього протесту», - сказав Глава держави.

Президент зазначив, що під час підготовки до підписання Угоди не було проведено і парламентських слухань щодо цього питання.

«Ми не зробили такої оцінки: а що ж буде тоді, коли ми підпишемо і почнемо виконувати цю Угоду? Що станеться? Робота в останні місяці перед підписанням цієї Угоди була досить складною, але вона повністю відкрила нам картину найближчого майбутнього в разі того, якщо ми її підпишемо», - сказав Віктор Янукович.