Аваков заявляє про виконання мітингувальниками всіх умов закону про амністію

"На сьогоднішній ранок - всі формальні умови Закону про звільнення від кримінальної відповідальності учасників масових протестів у січні-лютому - виконані", - написав Аваков на своїй сторінці в Facebook.

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"Штаб спротиву, Рада Майдану вимагає негайного введення Закону в дію. Зокрема: закриття близько 2000 кримінальних справ проти учасників протестів, остаточної реабілітації 236 раніше заарештованих, а нині перебувають під домашнім арештом і поручительство наших побратимів", - зазначив політик.

За його словами, Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська та Полтавська ОДА розблоковані цієї ночі,а КМДА зранку буде передано під патронат ОБСЄ і від імені головуючої в ОБСЄ Швейцарії.

Крім цього, Аваков повідомив, що на барикаді Грушевського зробили проїзд для автомашин, там також буде КПП.

"Всі дії по реконструкції узгоджені з дислокованими на барикаді захисниками. Як тільки "Беркут" перестане перешкоджати будь цивільний зможе проїхати по вулиці", - написав Аваков.

Він підкреслив, що у разі не виконання норми закону в найкоротший термін, Штаб національного спротива залишає за собою право повернутися до тих форм протесту і реакції, які вважатиме адекватними - в тому числі і повторну блокування будівель і органів влади.