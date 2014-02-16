Невідомі у масках розгромили шостий поверх КМДА одразу після передачі будівлі владі - ЗМІ

Це сталось невдовзі після передачі будівлі Київради та КМДА новопризначеному голові Київдержміськадміністрації Володимиру Макеєнку, повідомляє INSIDER.

Коли загони Самооборони та протестувальники, які проживали у Київраді, організовано відійшли на Майдан, до будівлі КМДА забігли невідомі у масках.

Вони приїхали на машинах, номера яких вдалось записати протестувальникам.

Коли стало зрозуміло, що у будівлі відбувається щось не те і надбігла самооборона, було вже пізно - виявилось, що шостий поверх КМДА розгромлено.Хоча у дверях, що ведуть на поверх розбите скло, вони все ж були відчинені ключем, як і двері до кабінетів.

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У кабінетах розкидані речі, відкриті шухляди. Присутні кажуть, що відкрито кабінет бухгалтерії, і з нього зникли документи. Окрім того, в деяких кабінетах на стіл акуратно виставлені пляшки з алкоголем. На місці прибув комендант Київради Руслан Андрійко. Протестувальники викликали міліцію і зараз її чекають.