На Тернопільщині люди перекрили виїзд з райвідділу міліції

На Тернопільщині у Теребовлі люди перекрили виїзд з райвідділу міліції, отримавши інформацію, що правоохоронці мають вирушати до Києва. Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, кілька десятків жителів райцентру зібралися біля райвідділу міліції сьогодні о 7 год ранку аби перешкодити відправці міліціонерів до столиці.

Читайте такожМіліція через блокування дороги в Одесі відкрила провадженняПоспілкуватися з присутніми вийшов начальник районної міліції, який запевнив громадян, що працівники райвідділу несуть службу в звичному режимі і жодних вказівок щодо виїзду правоохоронців до Києва не надходило.

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В обідню пору люди розійшлися.

Райвідділ внутрішніх справ працює у звичному режимі, запевнили в ВГЗ.