Політикою потрібно займатися в Раді, а не на вулиці - Пайєтт

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Пайєтт висловив жаль через посилення протистояння в Києві.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Після позитивної динаміки на вихідних у Києві, на жаль, насильство відновилось. Політикою потрібно займатися в Раді, а не на вулиці», - написав посол.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні тисячі прихильників Майдану пішли до ВР, де лідери опозиції наполягають на першочерговому вирішенні питання про проведення конституційної реформи.

На вул. Інститутській та Шовковичній почалися сутички мітингувальників із правоохоронцями.

Також почалися сутички в Маріїнському парку.