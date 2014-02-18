На розі Інститутської та Шовковичної - зіткнення правоохоронців і мітингувальників

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники кидають каміння в сторону правоохоронців, у відповідь міліціонери стріляють світлошумовими гранатами. Проти мітингувальників був використаний сльозогінний газ.

Мітингувальники вилізли на автомобілі, якими перекрита вулиця Шовковична.

Мітингуючі скандують: “Фашисти”. В цілому на місці події знаходиться близько 2 тисяч мітингувальників.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі ВК "Наступ", мітингувальники з вул. Садової пішли наступом на колону міліції. У відповідь міліція почала стріляти.