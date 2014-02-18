На розі Інститутської та Шовковичної - зіткнення правоохоронців і мітингувальників
10:25, 18 лютого 2014Політика
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На розі Інститутської та Шовковичної тривають зіткнення правоохоронців і мітингувальників.
Фото: Facebook Дмитро Чигрин
Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники кидають каміння в сторону правоохоронців, у відповідь міліціонери стріляють світлошумовими гранатами. Проти мітингувальників був використаний сльозогінний газ.
Мітингувальники вилізли на автомобілі, якими перекрита вулиця Шовковична.
Мітингуючі скандують: “Фашисти”. В цілому на місці події знаходиться близько 2 тисяч мітингувальників.
Водомет в урядовому кварталі / Фото: Facebook Дмитро Чигрин
Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі ВК "Наступ", мітингувальники з вул. Садової пішли наступом на колону міліції. У відповідь міліція почала стріляти.
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