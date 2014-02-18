Депутати з КПУ і ПР залишають Верховну Раду

Як передає кореспондент УНІАН, в основному вони виходять через бічні виходи, а не через центральний.

У той же час, народний депутат з фракції ПР Олександр Кузьмук заперечує, що є рішення фракцій покинути парламент. Він сказав: «Ми чекаємо, що буде далі».

Читайте такожБлизько 2 тис. членів Самооборони вишикувалися в Маріїнському паркуОднак, депутати з ПР і КПУ, у верхньому одязі, залишають будівлю парламенту.

У кулуарах залишилися лише кілька депутатів цих фракцій.

Сьогоднішнє засідання парламенту так і не було відкрито.