Депутати з КПУ і ПР залишають Верховну Раду

12:11, 18 лютого 2014
Політика
0 0

Народні депутати з фракцій КПУ і Партії регіонів залишають сесійний зал Верховної Ради України.

В кулуарах остались лишь несколько депутатов из этих фракций.

Як передає кореспондент УНІАН, в основному вони виходять через бічні виходи, а не через центральний.

У той же час, народний депутат з фракції ПР Олександр Кузьмук заперечує, що є рішення фракцій покинути парламент. Він сказав: «Ми чекаємо, що буде далі».

Читайте такожБлизько 2 тис. членів Самооборони вишикувалися в Маріїнському паркуОднак, депутати з ПР і КПУ, у верхньому одязі, залишають будівлю парламенту.

У кулуарах залишилися лише кілька депутатів цих фракцій.

Сьогоднішнє засідання парламенту так і не було відкрито.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter