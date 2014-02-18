Депутати з КПУ і ПР залишають Верховну Раду
12:11, 18 лютого 2014Політика
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Народні депутати з фракцій КПУ і Партії регіонів залишають сесійний зал Верховної Ради України.
У кулуарах залишилися лише кілька депутатів цих фракцій.
Як передає кореспондент УНІАН, в основному вони виходять через бічні виходи, а не через центральний.
У той же час, народний депутат з фракції ПР Олександр Кузьмук заперечує, що є рішення фракцій покинути парламент. Він сказав: «Ми чекаємо, що буде далі».
Читайте такожБлизько 2 тис. членів Самооборони вишикувалися в Маріїнському паркуОднак, депутати з ПР і КПУ, у верхньому одязі, залишають будівлю парламенту.
У кулуарах залишилися лише кілька депутатів цих фракцій.
Сьогоднішнє засідання парламенту так і не було відкрито.
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