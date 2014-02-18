У ВР розблокували центральний вхід

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час двері розблоковані з боку Маріїнського парку навпроти пам'ятника Ватутіну, через які зазвичай заходять народні депутати та дипломати.

Кілька хвилин перед цим керівництво охорони парламенту дало команду заблокувати двері, бо нібито мав бути штурм.

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За непідтвердженою інформацією, в охорону парламенту надійшли відомості про те, що нібито штурм мав бути з боку мітингувальників Партії регіонів.

Нічого не відбулося, як каже охорона ВР, “ситуація штатна”.