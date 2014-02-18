З'явилось фото і відео побиття бійців ВВ
15:24, 18 лютого 2014Політика
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З'явилось фото і відео побиття мітингувальниками бійців Внутрішніх військ.
Фото Михайло Маліновський
В Інтернеті з'явилося відео побиття мітингувальникамі бійців ВВ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в урядовому кварталі в Києві поновилися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. Мітингувальники кидають каміння в правоохоронців, ті застосовують травматичні рушниці, світло-шумові гранати та сльозогінний газ. Снайпери стріляють в учасників протестів з дахів будинків. Повідомляється про десятки поранених з обох боків. У Києві помічено сотні «тітушок» із залізними палицями.
Фото: Михайло Маліновський
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