З'явилось фото і відео побиття бійців ВВ

15:24, 18 лютого 2014
Політика
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З'явилось фото і відео побиття мітингувальниками бійців Внутрішніх військ. 

Фото Михайло Маліновський

В Інтернеті з'явилося відео побиття мітингувальникамі бійців ВВ. 

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в урядовому кварталі в Києві поновилися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. Мітингувальники кидають каміння в правоохоронців, ті застосовують травматичні рушниці, світло-шумові гранати та сльозогінний газ. Снайпери стріляють в учасників протестів з дахів будинків. Повідомляється про десятки поранених з обох боків. У Києві помічено сотні «тітушок» із залізними палицями.

Фото: Михайло Маліновський
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