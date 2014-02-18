Генсек ООН закликав владу і опозицію до поновлення «щирого діалогу»
21:37, 18 лютого 2014Політика
0 0
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав владу і опозицію України до стриманості і поновлення «щирого діалогу».
Пан Гі Мун
Про це повідомив на брифінгу офіційний представник генсека Мартін Несирки, передає РИА Новости.
Читайте такожЕштон висловила стурбованість подіями в Києві
”Генеральний секретар вкрай занепокоєний сьогоднішніми повідомленнями про поновлення насильства і загибель людей”, - сказал Несирки.
Читайте такожСША розглядає можливість санкцій у відповідь на насильство в Києві - Пайєтт
За його словами, Пан Гі Мун закликав усі сторони ”діяти стримано” і ”поновити щирий діалог між всіма сторонами, щоб досягнути результатів якнайскоріше”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter