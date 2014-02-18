Генсек ООН закликав владу і опозицію до поновлення «щирого діалогу»

Про це повідомив на брифінгу офіційний представник генсека Мартін Несирки, передає РИА Новости.

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”Генеральний секретар вкрай занепокоєний сьогоднішніми повідомленнями про поновлення насильства і загибель людей”, - сказал Несирки.

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За його словами, Пан Гі Мун закликав усі сторони ”діяти стримано” і ”поновити щирий діалог між всіма сторонами, щоб досягнути результатів якнайскоріше”.