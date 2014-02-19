Метро в Києві не буде працювати, поки не стабілізується ситуація

Про це голова КМДА Володимир Макеєнко заявив у зверненні до жителів міста.

"Зараз ми не маємо права відновити рух поїздів метрополітену, поки не будемо впевнені в безпеці кожної людини, яка перебуває в підземці - на ескалаторі, в вагоні або на пероні", - сказав Макеєнко, повідомляє 112.ua.

Він також зазначив, що влада звернулася до приватних перевізників з проханням утриматися від отримування плати за проїзд. Також підписано розпорядження про забезпечення безкоштовного проїзду в наземному комунальному громадському транспорті. Роботу наземного транспорту КМДА продовжила до 3:00.