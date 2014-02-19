У Києві від вогнепального поранення помер десятий правоохоронець - МВС

У Києві від вогнепального поранення помер уже десятий правоохоронець. Смерть настала внаслідок вогнепального поранення у груди. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Загалом за час масових заворушень, які розпочалися вчора у Києві, постраждало 383 працівника міліції та військовослужбовців внутрішніх військ. Із них 350 – госпіталізовано. 83 – отримали вогнепальні поранення.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилося протистояння між протестуючими на Майдані і силовиками. За попередніми даними, загинуло 25 чоловік, більше тисячі поранені, сотні госпіталізовані.