Тимошенко: черги в Ощадбанку - наслідок високого недовір`я громадян до влади

Виникнення черг у відділеннях Ощадбанку у зв`язку з компенсаційними виплатами за знецінені вклади в Ощадбанку СРСР стало наслідком високого недовір`я громадян до влади.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Мені дуже шкода, що таке добра справа супроводжується чергами в Ощадбанку. Черги не є свідченням поганої роботи співробітників банку - вони працюють день і ніч, без вихідних і з великим навантаженням», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що уряд виконає всі зобов`язання щодо повернення знецінених вкладів, і на ці цілі в державному бюджеті передбачені відповідні ресурси.

«Кожна людина, яка реєструється як власник заощаджень, одержить пропозицію про те, щоб листоноша принесла гроші додому. Але саме через колосальну недовіру до влади, що накопичилася за останні 17 років, людина не хоче чекати навіть листонош. Люди хочуть прийти, вистояти чергу і якнайшвидше одержати свої гроші», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, виникнення ажіотажу навколо компенсаційних виплат пов`язане також з тим, що людям нема за що жити, і вони хочуть якнайшвидше одержати свої гроші.

Прем`єр заявила, що уряд не має наміру обмежувати терміни реєстрації вкладників.