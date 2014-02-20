Мешканці Дніпропетровщини блокують спецпотяг з десантниками, лягаючи на рейки
13:11, 20 лютого 2014Політика
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Зараз на станції Орловщина Придніпровської залізниці перебуває спецпотяг, що складається з 12 вагонів зі спецтехнікою та особовим складом 25 окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади.
Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на місцевих мешканців.
Люди намагаються блокувати рух потяга, лягаючи на рейки. Їх, в свою чергу, намагаються відтіснити працівники лінійного відділу міліції.
В даний час блокування спецпотягу на Київ здійснюють близько десяти людей, активісти прибувають і просять про допомогу.
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