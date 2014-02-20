Мешканці Дніпропетровщини блокують спецпотяг з десантниками, лягаючи на рейки

Про це повідомляє Дніпроград з посиланням на місцевих мешканців.

Люди намагаються блокувати рух потяга, лягаючи на рейки. Їх, в свою чергу, намагаються відтіснити працівники лінійного відділу міліції.

В даний час блокування спецпотягу на Київ здійснюють близько десяти людей, активісти прибувають і просять про допомогу.

Читайте такожАктивісти блокують виїзд із казарм біля Академії МВССтаном на 12.30 на підмогу близько чотирьом десяткам місцевих мешканців до селища Меліоративного вирушили три автівки з активістами Дніпропетровського євромайдану.

Учора начальник Черкаського гарнізону Олег Мійкац сказав журналістам, що 25 бригада ВДВ перебуває на місці дислокації і на Київ не вирушає.