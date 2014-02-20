Мережі АЗС «Сокар» і «Окко» у Києві працюють у штатному режимі - повідомлення компаній

Зокрема, АЗС «Окко», мережа яких налічує 24 станції в Києві та 17 станцій в області, працюють у штатному режимі.

Аналогічну заяву зробили в «Сокарі». «Вчора завезли паливо. Як правило, його вистачає на два дні. Бензовози пропускають до Києва», - повідомили УНІАН у прес-службі «Сокар», що оперує 5 АЗС в Києві.

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Раніше ряд ЗМІ повідомили про дефіцит палива на заправках у зв'язку з блокадою Києва. Зокрема, як повідомлялося, на окремих заправках паливо вже закінчилося, а нові партії не можуть завезти через блокування в'їздів у місто. На тих АЗС, де ще є в наявності бензин, формуються черги по 200-300 машин.