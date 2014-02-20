Мережі АЗС «Сокар» і «Окко» у Києві працюють у штатному режимі - повідомлення компаній
14:09, 20 лютого 2014Політика
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Мережі АЗС «Сокар» і «Окко», розташовані безпосередньо в Києві і області, працюють у штатному режимі і мають достатній обсяг палива, повідомили УНІАН у прес-службах обох компаній - власників мереж АЗС.
Бензин на автозаправочніх станціях поки є
Зокрема, АЗС «Окко», мережа яких налічує 24 станції в Києві та 17 станцій в області, працюють у штатному режимі.
Аналогічну заяву зробили в «Сокарі». «Вчора завезли паливо. Як правило, його вистачає на два дні. Бензовози пропускають до Києва», - повідомили УНІАН у прес-службі «Сокар», що оперує 5 АЗС в Києві.
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Раніше ряд ЗМІ повідомили про дефіцит палива на заправках у зв'язку з блокадою Києва. Зокрема, як повідомлялося, на окремих заправках паливо вже закінчилося, а нові партії не можуть завезти через блокування в'їздів у місто. На тих АЗС, де ще є в наявності бензин, формуються черги по 200-300 машин.
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