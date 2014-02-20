Депутати розпочали процедуру офіційної реєстрації на екстрене засідання

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим на трибуні ВР вони здійснювали так звану попередню реєстрацію.

За словами депутата від «УДАРу» Валентина Наливайченка, офіційна реєстрація необхідна для того, щоб дотриматись всіх процедур при підготовці до пленарного засідання ВР.

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Слід також зазначити, що до парламенту продовжують прибувати народні депутати, зокрема від Партії регіонів. Серед інших «регіоналів» кореспондент УНІАН бачив депутатів Ярослава Москаленка та Олександра Кузьмука.

Й опозиційні, і провладні народні депутати, які присутні на даний момент в парламенті, сподіваються, що на засідання зберуться не менш як 226 колег, і засідання можна буде відкрити.

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Як повідомляв УНІАН, система «Рада» у парламенті не працює.