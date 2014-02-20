У Сумах журналісти повідомляють про провокації тітушок

У Сумах журналісти заявляють, що завезені «тітушки» почали здійснювати провокації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив редактор газети «Панорама» і громадський активіст Євген Положій.

«Тільки-но увірвалися в супермаркет «Рона» на Ільїнській під виглядом протестувальників, сказали – «Закривайтесь, бо ви від Епіцентру працюєте». Вчинили начебто якийсь безлад. Чому немає міліції на вулицях?», - написав журналіст.

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Положій також звернувся до сумських міліціонерів. «Особисто я отримав інформацію, що зараз в місті знаходиться 5 автобусів так званих «тітушок» (кажучи прямо — кримінальників) із Харкова з метою вчинення під виглядом сумчан-протестувальників безладу в місті для того, щоб створити умови для використання вогнепальної зброї проти мирних громадян. Цю інформацію я повідомив через прес-службу сумським міліцейським начальникам. Міліціонери-сумчани, всі міліціонери, кому дороге це місто, хто любить людей, любить сумчан! У мене дуже слабка надія на те, що ви не отримаєте незаконні команди. Не виконуйте їх, будь ласка. Ми разом маємо відстояти наше місто від бандитів. Всю відповідальність за подальші події несуть особисто пп. Козицький, Рапута, Мальований (керівники Сумської обласної та міської міліції – УНІАН)», — написав Положій.

Крім того, за наявною інформацією з різних джерел стало відомо, що в різних кінцях міста в торгових точках почали з’являтися невідомі, які закликають торговців закривати свої заклади через те, що нібито ввечері магазини та кіоски будуть громити учасники протестних акцій.

Тим часом, у Сумах на вулицях практично не видно працівників міліції у форменому одязі. Натомість, багато правоохоронців, у тому числі і з числа керівного складу, присутні на акціях протестувальників у цивільному одязі.