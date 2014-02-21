На переговори до Януковича приїхали російські "гості"
03:46, 21 лютого 2014Політика
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На переговори до адміністрації президента о 1:20 ночі прибули посол Росії в Україні Михайло Зурабов та Уповноважений з прав людини в РФ Володимир Лукін.
На запитання, з якою пропозицією він приїхав в Київ і що йому доручив президент Росії Володимир Путін, Лукін відповів "з пропозицією миру", пише Українська правда.
"Але де ви чули, що до початку переговорів розповідають про суть пропозицій, ось поговоримо - тоді я вам розповім", - додав уповноважений.
На запитання "Яка мета місії?", Лукін відповів: "Дізнатися, як ви живете".
За його словами, Путін уповноважив його "поговорити, обговорити".
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