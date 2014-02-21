На переговори до Януковича приїхали російські "гості"

На запитання, з якою пропозицією він приїхав в Київ і що йому доручив президент Росії Володимир Путін, Лукін відповів "з пропозицією миру", пише Українська правда.

"Але де ви чули, що до початку переговорів розповідають про суть пропозицій, ось поговоримо - тоді я вам розповім", - додав уповноважений.

На запитання "Яка мета місії?", Лукін відповів: "Дізнатися, як ви живете".

За його словами, Путін уповноважив його "поговорити, обговорити".