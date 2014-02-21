В Черкасах «Беркут» штурмував самооборону, а міліція пообіцяла захищати громадян

Як розповіли Радіо Свобода кілька очевидців, які перебували на дамбі, на цей блок-пост силовики приїхали на декількох автобусах.

«Беркутівці» стріляли по активістах із автоматів Калашникова та помпової зброї. Також вони били автомобілі активістів, шість із них розбили.

Є інформація про кількох поранених. Зокрема, фотокореспондентові місцевої газети Ігореві Єфімову розбили голову.

Як повідомляє черкаський стрімер Сергій Тимошенко, журналісти повезли його в лікарню, він ходить і притомний, обличчя розбите.

Окрім того, під час штурму неподалік дамби черкащани бачили «тітушок» із червоними пов’язками.

У соціальних мережах активно поширюють інформацію про рух силовиків від дамби до центру міста.

У четвер увечері на мітингу на Театральній площі заступник начальника управління-начальник міліції громадської безпеки МВС у Черкаській області Володимир Іващенко повідомив, що міліція насамперед захищатиме народ. Місцеві ЗМІ розцінили таку заяву як перехід міліції на бік громадян.