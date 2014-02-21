Влада, ЄС й опозиція ще не домовилися, посланець Путіна нічого не підписав
15:17, 21 лютого 2014Політика
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Результату переговорів представників ЄС, опозиції та української влади щодо врегулювання внутрішньополітичної кризи поки немає
Опозиція, ЄС і влада поки не домовилися / Reuters
Про це за підсумками другого дня переговорів повідомив журналістам міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Міністри закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і Польщі Радослав Сікорський залишили будівлю адміністрації президента у п'ятницю о 13:30, повідомляє Українська правда.
На питання, чи досягнуто якихось домовленостей, Сікорський відповів :"Ні, ще немає".
Читайте такожМіністри ЄС пішли на МайданТим часом, за повідомленням російського журналіста Олексія Венедиктова в Твіттері, російський омбудсмен Володимир Лукін, посланець Путіна в Києві, відмовився підписати підсумковий документ про врегулювання кризи в Україні.
Офіційного підтвердження даної інформації поки немає.
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