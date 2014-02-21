Влада, ЄС й опозиція ще не домовилися, посланець Путіна нічого не підписав

Про це за підсумками другого дня переговорів повідомив журналістам міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Міністри закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і Польщі Радослав Сікорський залишили будівлю адміністрації президента у п'ятницю о 13:30, повідомляє Українська правда.

На питання, чи досягнуто якихось домовленостей, Сікорський відповів :"Ні, ще немає".

Читайте такожМіністри ЄС пішли на МайданТим часом, за повідомленням російського журналіста Олексія Венедиктова в Твіттері, російський омбудсмен Володимир Лукін, посланець Путіна в Києві, відмовився підписати підсумковий документ про врегулювання кризи в Україні.

Офіційного підтвердження даної інформації поки немає.