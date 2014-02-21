Командири силовиків самі вирішили піти з урядового кварталу - Гриценко

Про це написав Гриценко на своїй сторінці в Facebook, звертаючись до Автомайдану, Самооборони Майдану та Правого сектору.

«Разом з однопартійцем - депутатом Олегом Канівцем зараз ми вивозимо з Києва підрозділи «Беркуту» - Одеський, Севастопольський, Херсонський і Вінницький - які ухвалили рішення припинити охорону АП на Банковій і в колоні прямують до місць постійної дислокації. Згідно з прийнятою вчора Постановою Верховної Ради, крім «Беркута», в колоні регіональні підрозділи Південного територіального командування Внутрішніх військ. Загальна чисельність - близько 800 осіб. А всього квартал на Банковій залишають 1100 військовослужбовців Внутрішніх військ - і їдуть додому в регіони», - пише Гриценко.

Він також зазначає, що командири «Беркута» публічно заявили журналістам, що вони присягали на вірність українському народу, а не окремим політикам або олігархам. Вони не бояться бути звільненими з посад, але злочинних наказів своїм підлеглим не віддадуть.

«Щоб уникнути конфліктів з протестантами на блокпостах за маршрутом, колону «Беркуту» та внутрішніх військ ми з Канівцем будемо супроводжувати в Умань, далі - вони доберуться самі. Командири «Беркуту» та внутрішніх військ нам довірилися, і ми повинні зробити свою справу чесно - гарантувати їм безпеку повернення додому», - зауважує Гриценко.

Він вибачається за те, що не будуть голосувати сьогодні в Раді. «Але, повірте, виведення «Беркуту» зі столиці - це зараз набагато важливіше, ніж наші два голоси під куполом», - написав депутат.

Як повідомляв УНІАН, увечері 20 лютого Верховна Рада на своєму екстреному засіданні прийняла постанову, якою засудила застосування насильства, що призвело до загибелі громадян України, тортур, катувань та інших злочинів проти людяності.

Своєю постановою Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів, СБУ, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони України та інші воєнізовані угруповання негайно припинити застосування сили і заборонити використання будь-яких видів зброї і спеціальних засобів проти громадян України.

Парламент зобов'язав СБУ і МВС невідкладно скасувати рішення про проведення на території України антитерористичної операції і повернути військовослужбовців в місця їх постійної дислокації.

Сьогодні вдень, 21 лютого, силовики, які охороняли будівлю парламенту і АП, почали згортати свої дії.

Зокрема, станом на 14.00 на площі Конституції перед будівлею Верховної Ради не залишилося жодного автобуса із силовиками, біля АП кордон спецназівців також знято.