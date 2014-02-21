Голова Чернівецької облради вийшов з ПР

Про це рішення Гайничеру повідомив у заяві, яка є у розпорядженні УНІАН.

«18-20 лютого 2014 року в м. Києві та інших регіонах України відбулось загострення суспільно-політичної ситуації в зв’язку з ескалацією протистояння між силовими структурами та представниками опозиційно налаштованої частини населення, що призвело до людських жертв та численних збройних сутичок.

Читайте такожУ Чернівцях міліція заявила про перехід на бік народуЗ метою попередження виникнення таких інцидентів на території Чернівецької області та задля забезпечення стабільної діяльності депутатського корпусу Чернівецької обласної ради шостого скликання я приймаю рішення про свій вихід з Партії регіонів», - сказано у заяві голови облради.

Як повідомляв УНІАН, під час позачергової сесії Чернівецької облради 19 лютого депутати висловили недовіру голові облдержадміністрації Михайлові Папієву та заборонили на території області діяльність Партії регіонів й КПУ. Про свій вихід з партії також заявив керівник фракції ПР в облраді Георгій Галиць.