Порядок в населених пунктах охоронятимуть спільні патрулі міліції та активістів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС.

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«До складу (патрулів - УНІАН) увійдуть працівники органів внутрішніх справ України та місцеві громадські активісти. Завдання правоохоронців визначені Законом України «Про міліцію» і полягають у в охороні громадського порядку, захисті прав та свобод громадян, а також їх майна від злочинних посягань. МВС України завжди готове до конструктивного діалогу, а також цінує будь-яку допомогу з боку громадян у виконанні завдань, покладених на правоохоронців», - йдеться у повідомленні.