У міліції Київщини підтвердили, що невідомі підпалили заміський будинок Медведчука

22:45, 21 лютого 2014
Політика
0

В міліції Київщини підтвердили, що невідомі підпалили заміський будинок Медведчука, колишнього голови Адміністрації президента Леоніда Кучми, який знаходиться в Обухівському районі.


Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області. 

«Інформація відповідає дійсності, там дійсно пожежа і вогонь дуже сильний», - сказали у відділі зв’язків з громадськістю. Водночас у прес-службі ДСНС запевнили, що зараз перевіряють цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, «5 канал» повідомив про те, що «палає дача Віктора Медведчука».

Таку інформацію озвучив ведучий у випуску новин.

Він зауважив, що канал зараз перевіряє цю інформацію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter