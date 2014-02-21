У міліції Київщини підтвердили, що невідомі підпалили заміський будинок Медведчука
22:45, 21 лютого 2014Політика
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В міліції Київщини підтвердили, що невідомі підпалили заміський будинок Медведчука, колишнього голови Адміністрації президента Леоніда Кучми, який знаходиться в Обухівському районі.
Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області.
«Інформація відповідає дійсності, там дійсно пожежа і вогонь дуже сильний», - сказали у відділі зв’язків з громадськістю. Водночас у прес-службі ДСНС запевнили, що зараз перевіряють цю інформацію.
Як повідомляв УНІАН, «5 канал» повідомив про те, що «палає дача Віктора Медведчука».
Таку інформацію озвучив ведучий у випуску новин.
Він зауважив, що канал зараз перевіряє цю інформацію.
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