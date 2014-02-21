У міліції Київщини підтвердили, що невідомі підпалили заміський будинок Медведчука



Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області.

«Інформація відповідає дійсності, там дійсно пожежа і вогонь дуже сильний», - сказали у відділі зв’язків з громадськістю. Водночас у прес-службі ДСНС запевнили, що зараз перевіряють цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, «5 канал» повідомив про те, що «палає дача Віктора Медведчука».

Таку інформацію озвучив ведучий у випуску новин.

Він зауважив, що канал зараз перевіряє цю інформацію.