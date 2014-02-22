Угода з Януковичем мала близько 50 варіантів - Сікорський

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав учора на прес-конференції у Варшаві міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, за посередництва якого у Києві відбувалася підготовка цієї угоди між Президентом та опозицією.

”На останній прямій ми могли не мати угоди. Текст ми закрили на світанку, але Віталій Кличко сказав, що в нього буде з ним серйозна політична проблема, бо буде змушений переконати своїх прихильників та Майдан в тому, аби прийняти порозуміння”, - розповів Сікорський, зауваживши, що переговори з Януковичем тривали близько 10 годин та було близько 50 варіантів цієї угоди.

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Сікорський нагадав, що спочатку документ планувалося підписати о 12.00, але в цей час представники опозиції не зявилися в Адміністрації Президента.

За його словами, власне тоді його та міністра закордонних справ Німеччини попросили приїхати на розмову з представниками Ради Майдану, зазначивши, що ”ситуація складна”.

Сікорський сказав, що йому та Франку-Вальтеру Штайнмаєру після двох виступів та ”жвавої дискусії” вдалося переконати учасників Ради Майдану підтримати цей документ.

”Годину після того, як ми повернулись до Адміністрації Президента, ми отримали повідомлення про голосування, і якщо вранці Кличко не мав більшості, то цього разу 34 проголосувало ”за”, а двоє ”проти” порозуміння”, - розповів польський міністр, зауваживши, що власне на цій зустрічі він сказав про реальну можливість запровадження надзвичайного стану та подальші смерті активістів.

Глава МЗС Польщі додав, що нагадав про досвід польської ”Солідарності” та введення надзвичайного стану у Польщі, котрі свідчать про те, що ”можна переоцінити свої сили та програти”.